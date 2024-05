Cyrillo afirma que fechamento do banco causa impacto social e econômico gravíssimo - Foto reprodução

Cyrillo afirma que fechamento do banco causa impacto social e econômico gravíssimo Foto reprodução

Publicado 03/05/2024 17:02

Bom Jesus do Itabapoana – Sem atender desde o dia 22 de março, afetada pelas fortes chuvas que causaram estragos no município, a única agência do Itaú/Unibanco de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) será fechada definitivamente, segundo o Sindicato dos Bancários de Itaperuna e Região Noroeste.

A decisão gera grande preocupação principalmente aos setores produtivos, ao poder público municipal e causará transtornos a mais de seis mil beneficiários do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), que para serem atendidos pelo banco terão de percorrer cerca de 45 quilômetros à agência mais próxima, em Itaperuna.

O governo municipal se posiciona na tentativa de demover a direção geral do banco da medida. Ela já foi contactada pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, por meio de oficio: “É importante que os diretores revejam essa posição, até porque o slogan do banco é ‘feito para você’; então, que não deixe a população prejudicada”.

Cyrillo pontua que o impacto econômico-social no município e em outros vizinhos do noroeste fluminense e até do Espírito Santo, que também dependem da agência, é muito grande. No documento, o prefeito (que tem apoio do sindicato) faz uma série de questionamentos. A gerência da agência não se manifestou a respeito.

CLIENTELA FORTE - “A agência é única do Itaú na cidade; o banco não paga aluguel, pois o imóvel é próprio”. Cyrillo ratifica que, além de Bom Jesus do Itabapoana, a agência atente cinco cidades da região, totalizando cerca de 133 mil habitantes: “Agência mais próxima seria na cidade de Itaperuna, situada a, aproximadamente, 45 quilômetros de distância do nosso município”, aponta.

Outro ponto ressaltado pelo prefeito é o expressivo número de clientes da agência: “São 3,8mil correntistas do INSS; 2,5 mil cartonistas do INSS; e dois mil correntistas físicos e jurídicos, totalizando 8,3 mil clientes passantes; dos quais, 6,3 mil recebem algum benefício da Previdência Social”.

Outro fator considerado relevante é que o Itaú detém a folha de pagamento do Supermercado Fluminense (maior varejista da região) e da maior fábrica de doces do noroeste fluminense, a Xamego Bom. “Manter a agência instalada nesta cidade é de suma importância para o município e toda região”, enfatiza Cyrillo.