Desde segunda-feira, as famílias estão sendo cadastradas para receber os benefícios - Foto Divulgação

Publicado 10/04/2024 16:58 | Atualizado 10/04/2024 17:57

Bom Jesus do Itabapoana – Famílias atingidas pelas fortes chuvas do final de março, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), continuam recebendo atenção do governo municipal. Além das ações que já desenvolve, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou segunda-feira (8) o SOS Chuvas.

Trata-se de mutirão de atendimento para os usuários de Cadastro Único, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Setor de Habitação que moram nos bairros Centro, Jardim Valéria e Soledade. O atendimento é feito no Clube da Terceira Idade e será encerrado nesta quinta-feira (11).

A secretária Angélica Hullen destaca que também estão sendo prestados esclarecimentos sobre vários benefícios, como Cartão Recomeçar, Aluguel Social, entre outros. Para cadastramento e recadastramento no Cadastro Único são necessários documentos pessoais de todos os membros da família, que residem na casa.

Devem ser apresentados comprovante de residência; CPF; carteiras de identidade e de trabalho; título de eleitor; certidão de casamento. No caso de quem for menor de 18 anos, as exigências são certidão de nascimento e declaração escolar. Os governos federal e estadual prestam ajudas.

No dia 27 de março, a coordenadora-geral do Serviço de Situação de Calamidades Públicas e de Emergências no (Sistema Único de Assistência Social (Suas), Ana Angélica de Albuquerque e Melo, esteve no município para definir apoio e antecipou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) estaria contribuindo no atendimento às famílias afetadas pelo desastre climático.