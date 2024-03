Além de máquinas agrícolas consórcio enviou dois caminhões para intensificar os trabalhos - Foto Assessoria/Divulgação

Além de máquinas agrícolas consórcio enviou dois caminhões para intensificar os trabalhos Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 12/03/2024 19:47 | Atualizado 12/03/2024 19:52

Bom Jesus do Itabapoana – Solidário com a população de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), atingida pelas fortes chuvas que atingiram mais de 500 famílias na semana passada, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) enviou máquinas e equipamentos para auxiliar o governo municipal na recuperação.

O secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, afirma que, “além das máquinas agrícolas enviadas anteriormente, o consórcio mobilizou mais dois caminhões para intensificar os esforços de recuperação das áreas afetadas e para restabelecer a infraestrutura essencial para o município”, reforçando o compromisso com a população.

Viana entende como importante a iniciativa do Cidennf, que é presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco: “O reforço de máquinas ajudará acelerar o processo de recuperação das vias danificadas, permitindo um acesso mais fácil aos serviços básicos, além de facilitar o escoamento da produção da cidade”.

De acordo com o secretário, a coordenadoria de Gestão do Agro do consórcio está totalmente atenta às demandas dos municípios afetados: “Estamos aqui para dar o suporte necessário aos municípios consorciados”, enfatiza. O reforço do Cidenff contribui para a estratégia de atendimento à população montada pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

EQUIPES MOBILIZADAS - Desde a noite de domingo, as equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos estão mobilizadas, atendendo famílias que moram no distrito de Pirapetinga e na localidade do Arraial Novo; elas tiveram casas alagadas e algumas se abrigaram em residências de parentes. Mas, não houve necessidade de a prefeitura abrir abrigos públicos.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo, trabalho das equipes foi primeiro verificar se havia feridos e depois ajudar os moradores a preservar suas moradias e seus bens. “Quem precisou sair de casa teve transporte até a residência de parentes e amigos”, ressalta pontuando que, na manhã dessa segunda-feira (11) três equipes da Secretaria de Assistência Social, com apoio da Secretaria de Obras, da Guarda Civil, Defesa Civil e do Tiro de Guerra 01-001, deram uma geral nas localidades atingidas.

No mutirão, foram distribuídos cestas básicas, colchonetes, produtos de limpeza, de higiene pessoal e outros materiais necessários. “Uma equipe da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro também está dando apoio à operação. Um caminhão do Corpo de Bombeiros se deslocou para ajuda na limpeza de ruas e demais logradouros e restabelecer a normalidade nas comunidades atingidas, além da ajuda do Cidennf”, conclui a Ascom.