A definição do Festival em Bom Jesus aconteceu durante reunião na última quarta-feira - Foto Divulgação

Publicado 23/02/2024 18:32

Bom Jesus do Itabapoana – O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) confirma a realização do Festival Caminhos do Açúcar - Edição Café com Leite, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); será de oito a dez de março, no Parque de Exposições do município.

A definição aconteceu na última quarta-feira (21), durante reunião da equipe técnica de turismo do Cidennf, da qual participou o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e diversos secretários municipais. O diretor de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Consórcio, Cristiano Berenger, explica que o objetivo é celebrar a cultura e o turismo local.

“O evento também visa promover a economia e atrair visitantes de toda a região, oferecendo uma variedade de atrações, incluindo exposições, workshops, degustações, e muito mais”, acrescenta Berenger avaliando que a reunião foi extremamente proveitosa para alinhar todos os detalhes do Festival.

Segundo o coordenador, a programação não apenas destacará a vocação do município, mas, também, contribuirá significativamente para o fortalecimento da agroindústria do município. “Estamos ansiosos para apresentar uma grade de atrações que promova não só entretenimento, mas também capacitação e parcerias que impulsionam a qualidade da produção e dos serviços em nossa região”.

A programação detalhada ainda não tem data para ser divulgada. No entanto, Berenger adianta que promete uma experiência enriquecedora para os participantes e um impulsionamento para o desenvolvimento do turismo local e regional. O prefeito Cyrillo considera a iniciativa do Cidennf uma contribuição para o desenvolvimento coletivo da cidade.

“Não há dúvida de que a regionalização é caminho para o desenvolvimento e fortalecimento dos municípios consorciados”, reforça Cyrillo enfatizando que o Caminhos do Açúcar já é um sucesso, e que a etapa Café com Leite, com certeza, também será.

“É mais uma forma de potencializarmos o turismo de Bom Jesus do Itabapoana; e não existe caminho melhor do que regionalizar”, acredita o prefeito, que defende a necessidade de atrair a região noroeste para Bom Jesus do Itabapoana, com a possibilidade de conhecer as potencialidades do município.