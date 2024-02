Prefeito Cyrillo é apontado por Moraes como incentivador dos movimentos sociais - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/02/2024 17:31 | Atualizado 16/02/2024 17:55

Bom Jesus do Itabapoana – As inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo têm prazo até o primeiro dia de março, em Bom Jesus do Itabapoana. Ela dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19.

O secretário Municipal de Cultura Turismo e Urbanismo, José Geraldo Moraes, analisa: “Este é um importante passo para oportunizar a participação de mais talentos em nosso cenário audiovisual e demais áreas contempladas pela iniciativa”. Ele observa que ocorreram retificações nos dois editais, visando garantir maior transparência e igualdade de condições aos participantes.

“No edital 001/2024 houve retificação quanto ao valor do clipe. Recomendamos a revisão cuidadosa desta alteração para os interessados nesse segmento; no 002/2024 aconteceu retificação quanto aos critérios de avaliação”, pontua Moraes acentuando: “É importante que todos os inscritos estejam cientes das mudanças para uma participação mais informada”.

Para acessar os editais e obter mais detalhes sobre as retificações, o secretário orienta que sejam visitados os links indicados em postagem no portal da prefeitura.”Reforçamos que este é um momento de grande oportunidade para os profissionais e artistas interessados em contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico de nossa região”, ressalta Moraes.

De acordo com o secretário, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo é um grande incentivador da adesão à Lei Paulo Gustavo e procura estar sempre prestigiando movimentos culturais e sociais no município. Cita como exemplo o carnaval, cujos festejos começaram na sexta-feira (17), com apoio do governo municipal.