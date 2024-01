O parque infantil está iluminado de forma que a criançada possa se divertir também à noite - Foto Ascom/Divulgação

O parque infantil está iluminado de forma que a criançada possa se divertir também à noite Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/01/2024 17:45

Bom Jesus do Itabapoana – Em apenas 17 dias, uma obra que era aguardada há 26 anos foi realizada, pela Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e entregue à comunidade da Usina Santa Isabel, que a considera um presente de Natal.

Trata-se da adequação e reforma da Praça Tereza Ferreira da Silva, na localidade também conhecida como Nova Bom Jesus. O projeto consta de calçamento de concreto, um parque infantil e iluminação, para que a comunidade possa se divertir também à noite; o que aconteceu com intensidade no último domingo (31), por conta da virada do ano.

A praça passa a contar também com bancos, pergolado e uma quadra de areia para a prática de vôlei, futevôlei e demais atividades esportivas. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom), o local agora está com condições de conforto e segurança merecidos pela comunidade da Nova Bom Jesus.

Durante a inauguração (dia 22 de dezembro), prefeito Paulo Sergio Cyrillo destacou a importância de construir espaços de convivência que proporcionem vida saudável para bonjesuenses de todas as idades. Além de autoridades municipais, dezenas de moradores da localidade e de bairros próximos prestigiaram a solenidade.