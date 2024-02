José Magno avalia que está comprovada a importância da indústria local na geração de empregos - Foto Firjan/Divulgação

Publicado 06/02/2024 14:05 | Atualizado 06/02/2024 14:20

Bom Jesus do Itabapoana - Serviços, indústria e construção são os setores que mais abriram vagas de empregos no noroeste fluminense, no ano passado. A informação é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que aponta Bom Jesus do Itabapoana entre os municípios mais bem posicionados.

Segundo os dados, a região teve 10 meses de saldos positivos de empregos em 2023, juntamente com Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. O levantamento foi feito a partir da plataforma Retratos Regionais e aponta que aponta que o noroeste teve apenas janeiro e dezembro com saldos negativos de emprego em 2023.

No ranking de oportunidades abertas na região, Bom Jesus aparece em segundo, com 310 vagas; Itaperuna é o primeiro (982) e Pádua o terceiro (170. “Os números comprovam mais uma vez a importância da Indústria local na geração de empregos”, avalia o presidente da Firjan Noroeste, José Magno Vargas Hoffmann.

Na opinião de José Magno, os dados reforçam os argumentos das reivindicações da Firjan, junto às autoridades, por melhorias urgentes, “como a criação de um Distrito Industrial e a duplicação da BR-356”. No caso particular de Bom Jesus, a Firjan reforça que o setor de serviços foi o que mais abriu vagas, seguido de indústria e construção; entre as demais, a cidade teve menos meses com saldos negativos - apenas janeiro (75) e outubro (7).