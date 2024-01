Doses serão aplicadas na Sala de Vacina da Secretaria de Saúde, de acordo com os critérios - Foto Divulgação

Doses serão aplicadas na Sala de Vacina da Secretaria de Saúde, de acordo com os critérios Foto Divulgação

Publicado 08/01/2024 19:55

Bom Jesus do Itabapoana – O cronograma de vacinação da semana contra a Covid-19, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), será aberto nesta terça-feira (9). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estarão disponíveis: Primeira dose (D1), para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais.

A segunda dose (D2) infantil disponível é de Coronavac, 28 dias após a primeira; Pfizer, dois meses após a primeira. Segunda dose (D2) adulto: AstraZeneca, dois meses após a (primeira dose; Pfizer: 21 dias após a 1°dose (D1); Janssen, dois meses após a aplicação da primeira; CoronaVac, 28 dias após a primeira.

A terceira dose (R1) será aplicada em todas as pessoas com 12 anos ou mais, quatro meses após aplicação da segunda dose (D2); Janssen reforço 2, quatro meses após a aplicação da segunda (D2). A quarta dose está programada para quatro meses após a terceira dose em pessoas com 18 anos ou mais; trabalhadores da Saúde (apresentar documento comprobatório).

No caso de imunossuprimidos, a dose adicional poderá ser aplicada em quem tiver 12 anos ou mais, dois meses após a aplicação da segunda dose (D2). Já o reforço 1 é para todos com 12 anos ou mais, quatro meses após a aplicação da dose adicional; enquanto poderão tomar o reforço 2 todos os que tiverem idades acima de 40 anos, quatro meses após a aplicação do reforço 1.

A Secretaria de Saúde orienta, ainda, que pacientes imunossuprimidos devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão. O serviço de imunização atende das 7h às 16h na Sala de Vacina da secretaria, à Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro. É obrigatório apresentar Cartão de vacina; Identidade; CPF; Cartão Nacional do SUS (se tiver); e Comprovante de residência.