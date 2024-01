Mônica Boechat explica que inscrições devem ser presencialmente, na Secretaria de Educação - Foto Divulgação

Publicado 22/01/2024 09:23

Bom Jesus do Itabapoana – Destinado à seleção e contratação de profissionais de Apoio Escolar Básica, o Processo Seletivo Público Simplificado anunciado pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; as inscrições serão encerradas nesta segunda-feira (22), na sede da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

Segundo a secretária, Mônica de Fátima Bartolazi Boechat, a contratação será imediata, por tempo determinado; a seleção engloba também formação de cadastro reserva, para atuação na rede municipal. As inscrições devem ser realizadas presencialmente e os candidatos passarão por análise e pontuação dos títulos.

Entre as exigências, a secretária aponta comprovante atualizado do tempo de serviço no município, com experiência no cargo de profissional de apoio escolar a contar de 11 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023; ser brasileiro nato ou naturalizado; ter na data da convocação a idade mínima de 18 anos completos; possuir escolaridades e requisitos mínimos exigidos pelo cargo.

Estar em dia com as obrigações eleitorais; ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício da função pública; possuir documentação comprobatória no ato da contratação; e não possuir antecedentes criminais, também estão entre as exigências. Todos os detalhes podem ser conferidos no portal da prefeitura.

Mônica Boechat explica que o processo seletivo terá vivência de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período: “A opção do candidato em concorrer à função é ato de vontade própria; em nenhuma hipótese será efetuada a contratação de candidato em função diferente daquela pela qual tenha optado no ato da inscrição”.

Com base no que diz o edital, a secretária realça que a convocação para contratação dos candidatos aprovados será feita por meio de publicação, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, sempre observada a necessidade da administração na contratação temporária. “O número de vagas inicialmente ofertadas está em consonância com a necessidade da rede, tendo como base a carência desses profissionais para atender aos alunos”.