Paulo Sérgio Cyrillo diz que "está de olho" em água parada nos quintais de residências Foto Reprodução

Publicado 19/02/2024 13:46 | Atualizado 19/02/2024 14:02

Bom Jesus do Itabapoana – “Passando só pra te lembrar que você ainda não eliminou a água parada do quintal da sua casa hoje, hein. Tô de olho!”. O alerta é do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, em vídeo divulgado nas redes sociais pelo governo municipal, em campanha de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

As ações preventivas para evitar a proliferação do inseto, chamado popularmente de “mosquito da dengue”, estão sendo intensificadas no município, por iniciativa do próprio prefeito que inova por meio do marketing digital. “É importantíssimo que a população seja nossa parceira nessa batalha”, conclama Cyrillo.

A Secretaria Municipal de Saúde tem chamado atenção para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Recentemente, reforçou que, “tanto dengue, como Chikungunya e Zika têm sintomas parecidos e necessitam de cuidados médicos”. Alguns sinais são febres, dores nas articulações, machas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos.

Caso haja suspeita de que a pessoa esteja infectada por qualquer uma das três doenças, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de onde mora. “A coleta de material para detecção de dengue, Chikungunya e Zica vírus é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no laboratório da Secretaria de Saúde”, aponta a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura.

Agentes de endemias intensificam as ações nas visitas domiciliares, onde fazem eliminação dos focos do Aedes e orientam os moradores a tomarem conta de seus quintais para evitar focos. “Tem uma equipe fazendo bloqueio com carro fumacê em todos os bairros e distritos do município”, aponta a secretaria.

A equipe de comunicação da prefeitura também está integrada e tem orientado a população, diariamente, em redes sociais e através de carro de som, para a importância de combater o mosquito. A situação no município não é confortável; até a última sexta-feira (16), estavam constatados 216 casos de dengue e 40 de chikungunya.

FORMA IDEAL - Cyrillo explica que a campanha “To de olho!” é importante para que moradores dos bairros e distritos tenham consciência de que o país vive um momento de certa gravidade em relação à dengue e que a forma ideal de prevenção é evitar a proliferação do mosquito transmissor.

“Só venceremos a dengue com a união de todos”, defende o prefeito apelando: “Por isso, é importante que todos verifiquem os seus quintais, pois o número de focos de mosquito da dengue que está sendo encontrado em residências de Bom Jesus é muito alto. E as medidas de controle para evitar as ocorrências ganham mais força com a participação popular”.

Para reforçar a proposta de engajamento da população nas estratégias de combate, Cyrillo lembra que, de acordo com o Ministério da Saúde, 75% dos casos de dengue acontecem por infecções que se dão nas casas, onde são detectados focos de proliferação do Aedes aegypti.

“Locais com água acumulada permitem que os mosquitos se alastrem; por isso, precisamos estar atentos, vigilantes, tanto no interior das residências quanto nos quintais, não permitindo que haja condição de os mosquitos depositarem os seus ovos”, realça o prefeito enfatizando que a contribuição da população é fundamental e precisa ser efetiva.

“Temos que continuar eliminando água armazenada que possa se tornar criadouro do Aedes, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e outros recipientes”, conclui o prefeito, insistindo que evitar a procriação do “mosquito da dengue” é um problema de todos.