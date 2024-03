Enel chegou a dar prazo para resolver até a manhã desta sexta-feira;mas não cumpriu - Foto Ascom/prefeitura

Publicado 08/03/2024 16:28

Bom Jesus do Itabapoana - A chuva cessou desde a noite dessa quinta-feira (7); mas, Bom Jesus do Itabapoana (RJ) continua em Estado de Emergência (decretado pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, sem energia elétrica há mais de 24 horas. A população padece, principalmente porque o calor é intenso e não existe meio de aliviar.

Com o sistema de telecomunicação também afetado, aparelhos celulares e internet permanecem fora do ar. Por meio da assessoria de imprensa, a Enel justifica que as fortes chuvas dos últimos dois dias e furto de cabos em uma linha de distribuição da companhia provocaram desarme na rede elétrica que atende Bom Jesus do Itabapoana.

“A linha de distribuição Cruzamento/Franco Amaral possui cerca de 20 quilômetros de extensão e atende a região noroeste do estado”, aponta a empresa voltando a informar que técnicos atuam na reposição dos cabos para normalizar o serviço o mais rapidamente possível.

Segundo a companhia, foi identificado o furto de 1,2mil metros de cabos e componentes em cinco trechos diferentes da rede, incluindo locais de difícil acesso, o que torna os serviços de reparo ainda mais complexos. “A empresa fará um boletim de ocorrência para registrar o caso”. O prazo para restabelecer serIa a manhã desta sexta-feira (8); porém, foi mudado para o início da noite.

A Enel volta a alegar, ainda, que as fortes chuvas nos últimos dias ocasionaram nessa quinta-feira a queda de um poste de estrutura de uma linha de transmissão que abastece o município, devido ao assoreamento do solo. “Equipes da distribuidora atuaram durante a noite e a madrugada na substituição do poste e na inspeção do circuito que atende Bom Jesus, momento em que encontraram trechos da rede sem os cabos”, relata.

MUITO PREJUÍZO - O temporal atingiu vários pontos do município, principalmente áreas carentes, e mais de 500 famílias foram atingidas diretamente, tendo perdido móveis, eletrodomésticos e até gêneros alimentícios. O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo afirma que todas as pessoas estão recebendo ajuda da prefeitura.

Quanto aos pontos de serviços essenciais, a Enel pontua que entrou em contato com os pontos de serviços essenciais e foi informada de que o hospital do município (São Vicente de Paulo) está energizado por um gerador. “A previsão é que o fornecimento de energia seja normalizado até o início da noite”, reforça a empresa.

O transtorno é grande, com vários moradores acusando prejuízos com perdas de produtos perecíveis, o mesmo ocorrendo em setores do comércio, como açougues, sorveterias, peixarias e até casas de lanches. A expectativa é de que possa voltar a chover forte no município neste final de semana.