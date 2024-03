Cyrillo (centro) e os representantes das entidades exibem os documentos assinados - Foto Ascom/Divulgação

Cyrillo (centro) e os representantes das entidades exibem os documentos assinados Foto Ascom/Divulgação

Publicado 04/03/2024 21:45

Bom Jesus do Itabapoana – “Os municípios sofreram nos últimos anos com perdas de arrecadação, devido à pandemia da Covid-19; mas a prefeitura tem obrigação honrar todos os compromissos”. Quem afirma é o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, que renovou, no final de fevereiro, convênios de cooperação com duas das mais importantes entidades assistenciais do município.

Durante 12 meses, o governo municipal, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, estará repassando R$ R$ 225.124,80 para o Centro Social Imaculado Coração de Maria o (Lar dos Idosos) e R$ 144 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Os termos de fomento foram assinados pelos representantes das duas entidades, no último dia 27, no gabinete do prefeito; a validade é de um ano, podendo ser renovados. Em outro termo, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer repassará R$ 1.681.293,24 para a Apae e a Escola Municipal Benemérito Dr. Cid Bastos Borges, no mesmo período.

Cyrillo ressalta que o governo municipal faz o máximo possível para apoiar as entidades assistenciais. Também participaram do ato de assinatura dos termos, as secretárias Angélica Hullen (Assistência Social e Habitação) e Monica Boechat Amil (Educação, Esporte e Lazer); ambas destacaram o papel fundamental das entidades para a sociedade de Bom Jesus.