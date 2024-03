O Parque de Exposições está localizado na RJ-186, em área próxima do bairro Asa Branca - Foto Divulgação

O Parque de Exposições está localizado na RJ-186, em área próxima do bairro Asa Branca Foto Divulgação

Publicado 29/02/2024 20:08 | Atualizado 29/02/2024 20:19

Bom Jesus do Itabapoana – Impulsionar a economia, por meio do potencial turístico do município e regional é a principal proposta do Festival Caminhos do Açúcar - Edição Café com Leite, que o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) realiza, de oito a dez de março, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

O evento está programado para o Parque de Exposições (na RJ-186, perto do bairro Asa Branca), com entrada gratuita e a entrada é gratuita. Da programação constam oficinas conduzidas por especialistas em diversas áreas e gastronomia regional. O secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, considera o café e o leite pilares da economia do noroeste fluminense; ele aposta que “esta será mais uma edição de grande sucesso”.

“A edição do Festival Caminhos do Açúcar de Bom Jesus não só celebrará a rica cultura e o potencial turístico local; mas, também, irá realçar a vitalidade econômica representada pelo café e o leite”, aponta o secretário resumindo: “São produtos, cuja grande produção é a força da região”.

A programação já está definida. Dia 8, abertura; apresentação Cultural, com Grupo Musical Amantes da Arte, Escola MusicArt - participação dos

músicos Marcos Bazzarella e Herbert Rudeck; Rebeka Monteiro - Sertanejo/Brasilidades.

No sábado (9), haverá Cozinha Show SENAC; CTE-Sabaru; Noções básicas de equitação, tendo como palestrante Hiago Ribeiro; EMATER-RIO + CIDENNF destacam Oportunidade de Negócios no Turismo Rural, em palestra de Luísa Junger e Bruno Barcellos; Corporação Musical Lira 14 de Julho de Rosal; e variedades, com Márcio Pedro e Banda RX2.

Para domingo (10) está programada palestra de Layra Soares Lessa de Pré, sobre Como Legalizar agroindústrias de produtos de origem animal; Raquel Lima abordará O sabor da vida no Campo; Tradicionais Blocos Carnavalescos de Bom Jesus do Itabapoana (Acadêmicos da Aristides Figueiredo, B.V. Bomjezueira, Independente do Monte Calvário e Unidos do Castelo Branco); Renato Imagem - Bossa Nova; e Pedro Otávio & Thiago – Sertanejo.