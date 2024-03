As atividades pelo Dia D envolveram alunos que foram orientados a ajudar no combate ao Aedes - Foto Ascom/Divulgação

As atividades pelo Dia D envolveram alunos que foram orientados a ajudar no combate ao Aedes Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/03/2024 19:04

Bom Jesus do Itabapoana – A mobilização contra o Aedes aegypti em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) é articulada de forma desdobrada pelo governo municipal, envolvendo também a rede municipal de ensino, por meio das secretarias de Saúde e de Educação. Na última terça-feira (5) foi realizado o Dia D de Combate à Dengue nas escolas, onde também podem estar focos de proliferação do mosquito.

A secretária de Educação, Mônica Amil destaca o empenho da comunidade escolar: "Gostaria de expressar minha gratidão pela colaboração da equipe da Secretaria de Educação. A conscientização sobre a importância de eliminar o Aedes aegypti e prevenir doenças transmitidas por ele é fundamental e a atuação das escolas como locais de disseminação desse conhecimento é crucial”.

Na avaliação da secretária de Saúde, Márcia Azevedo, a parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação tem sido fundamental para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de eliminar o Aedes aegypti e prevenir doenças transmitidas pelo mosquito: “É inspirador ver o empenho das equipes das UBS em cada bairro, visitando as escolas e fornecendo informações essenciais sobre sintomas e cuidados necessários”.

Dentro da programação, profissionais de saúde esclareceram sobre sintomas de cada doença e ressaltaram que as pessoas com suspeitas das doenças procurem o Sistema de Saúde. O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo reforça que a colaboração entre as secretarias é um verdadeiro reflexo do compromisso da gestão com a saúde e o bem-estar de Bom Jesus.

“A conscientização sobre os riscos do Aedes aegypti e a importância de medidas preventivas são fundamentais para proteger nossa população contra doenças graves”, pontua Cyrillo enfatizando: “Vamos continuar trabalhando unidos para fortalecer ainda mais nossas ações de combate à dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos".