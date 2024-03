Durante reunião no gabinete do prefeito Cyrillo, foi decidido o adiamento do Festival - Foto Assessoria/Cidennf

Publicado 07/03/2024 22:42 | Atualizado 07/03/2024 22:42

Bom Jesus do Itabapoana – Inundações, alagamentos, apagão, muito transtorno, danos e prejuízos. Este é o quadro do município de Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, desde à tarde desta quinta-feira (7). Tudo causado por enxurradas que, segundo a Defesa Civil Municipal, atingiram a ordem de 90 milímetros no intervalo de 90 minutos. Mais de 500 famílias foram atingidas e o prefeito, Paulo Sérgio Cyrillo, decretou Situação de Emergência.

Também as torres de celulares das operadoras Vivo, Tim e Claro sofreram o impacto, toda cidade está sem sinal e, com isso, ninguém consegue fazer ligações; não há acesso à internet. Não está descartada a possibilidade de haver falta de água potável nas residências e a Cedae, responsável pelo abastecimento, está orientando a população economizar. O Festival Caminhos do Açúcar que aconteceria no final da semana teve de ser adiado.

De acordo com a Defesa Civil, algumas localidades atingidas pela enxurrada são compostas de pessoas de vulnerabilidade; muitos perderam mobiliários, eletroeletrônicos, roupas e até gêneros alimentícios. O decreto determina que todos os setores do governo estejam mobilizados para socorrer os mais prejudicados.

O apagão de cerca de seis horas, foi causado por ventos fortes, que derrubaram dois postes com linhas de transmissão da Enel Distribuição Rio, na RJ-186, no trecho próximo ao Córrego Seco, afetando a subestação do bairro Santa Terezinha (Volta da Areia), responsável pelo abastecimento da cidade. A empresa informou que as equipes estão trabalhando para solucionar o problema, mas, até o fechamento desta matéria, não havia previsão.

FESTIVAL ADIADO - Na tarde desta quinta-feira, em razão dos problemas que afetam o município, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) decidiu adiar (para os dias 22, 23 e 24) o Festival Caminhos do Açúcar: Edição Café com Leite, que aconteceria neste final de semana em Bom Jesus. A decisão foi tomada em reunião r no gabinete do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

Participaram representantes do governo, do Cidennf e da Emater-Rio. Cristiano Berenger, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Cidennf, destaca a importância do bem-estar de todos os envolvidos no evento neste momento delicado.

"Em respeito aos produtores rurais, à população bonjesuense, artesãos e demais profissionais, que em sua maioria são moradores da cidade que recebe o festival, decidimos, junto à prefeitura, adiar o evento”, argumenta pontuando: “O Cidennf está disponibilizando máquinas agrícolas, como retroescavadeira, caminhão basculante, caminhão prancha e escavadeira hidráulica para auxiliar nos danos causados pelas chuvas".

Ao falar sobre a gravidade das chuvas, Cyrillo enfatiza: "Tivemos chuvas fortes e consequências em várias partes da cidade. A compreensão de todos é fundamental neste momento. Agradeço ao Cidennf, em nome da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, que enviou maquinários para ajudar muitas pessoas que estão impossibilitadas de se deslocar de suas casas devido aos estragos nas estradas”.