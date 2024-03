Fabricação de celulose e produtos de papel foi à grande divisão que mais contratou na região - Foto Firjan/Ilustração

Publicado 20/03/2024 14:08

Bom Jesus do Itabapoana/Região - A região noroeste do Estado do Rio de Janeiro com marca positiva em empregabilidade, com Bom Jesus do Itabapoana sendo destaque no ranking, pontuando, principalmente, nos setores Indústria (+58), Serviços (+18) e Comércio (+2).

Os dados são da plataforma Retratos Regionais, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e apontam Itaocara em seguida, com foco no Comércio (+30), Indústria (+10) e Construção (+6).

O levantamento traz, na sequência, Italva (-99) e Itaperuna (-38) com saldos negativos no período. Na avaliação da Firjan, o índice costuma ser influenciado neste período pelo término de contratações temporárias. “Ainda assim, Italva registrou saldos positivos em Comércio (+10), Serviços (+7) e Indústria (+4), enquanto Itaperuna teve saldo positivo apenas em Construção (+15)”, realça o presidente da federação no noroeste, José Magno Vargas Hoffmann.

“Devemos acompanhar os próximos meses devido à possibilidade de influência do encerramento dos contratos temporários nestes índices de início do ano”, sugere Hoffmann acrescentando: “Mas, há de se ressaltar a resiliência da Indústria da região mesmo neste período”. Ele assinala que a fabricação de celulose, papel e produtos de papel foi a grande divisão que mais contratou na região.

Sobre os índices, a Firjan analisa que costumam ser influenciados neste período do ano pelo término de contratações temporárias. “Ainda assim, Italva registrou saldos positivos em Comércio (+10), Serviços (+7) e Indústria (+4), enquanto Itaperuna teve saldo positivo apenas em Construção (+15)”, relata fazendo também um resumo do quadro em nível estadual.

“Considerando todo o estado, o setor Industrial - contemplando as Indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública - foi o principal contratante (+4.722)”, assinala ilustrando que a Construção registrou seu melhor desempenho na geração de empregos desde setembro de 2022, com a contratação de 3.537 novos trabalhadores em janeiro.

“Os demais setores industriais também tiveram saldo positivo, com a criação de 1.185 postos de trabalho com carteira assinada”, observa a federação concluindo que, “apesar de janeiro ainda registrar um volume considerável de demissões sazonais relacionadas à produção para o fim de ano, a indústria teve saldo positivo; o resultado foi observado ainda no setor de Serviços, que registrou saldo de 3.469 contratações. Por outro lado, a Agropecuária (-95) e o Comércio (-6.752) tiveram saldo de demissões”.