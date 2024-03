A comitiva de autoridades tomou conhecimento de toda situação e enumerou ajudas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/03/2024 17:45

Bom Jesus do Itabapoana – As chuvas de 300 milímetros (mm) que causaram estragos significativos no norte/noroeste do Estado do Rio no final da semana impactaram cerca de 20 mil pessoas (cerca de 60% da população) em Bom Jesus do Itabapoana. A informação é do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

Segundo moradores mais antigos, foi o maior temporal registrado no município nas últimas três décadas. O quadro sensibilizou autoridades do governo estadual que, acompanhadas da primeira-dama do estado, Analine Castro, estiveram na cidade nesta segunda-feira (25) para oferecer ajuda.

A comitiva foi recebida pelo prefeito, que relatou todo ocorrido e contabilizou, extraoficialmente, as perdas. Também o secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, estava presente e se colocou à disposição para providenciar recursos, material e produtos para atender às vítimas.

Serão encaminhados ao município dois mil colchões; cinco mil cestas básicas; 20 mil litros em duas remessas de água potável. Ficaram definidas, ainda, colaboração na limpeza da cidade e a recuperação de prédios públicos. Cyrillo informou que a Secretaria de Saúde perdeu tudo o que havia em seu almoxarifado.

DEPENDE DOS LAUDOS - Oito veículos e os equipamentos do centro odontológico estão totalmente destruídos pelas águas. O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, adiantou que o governo estadual vai destinar recursos de emergência para a prefeitura comprar material e insumos que são produzidos em municípios mais próximos.

“O que não houver disponibilidade na região, vamos enviar do Rio”, resumiu. O Rio Solidário estará providenciando leite em pó, fraldas geriátricas e infantis, além de outros itens, anunciou a presidente da instituição, Paola Figueiredo. Já Wolnei Wolff prometeu que a Defesa Civil nacional poderá colaborar na reconstrução de residências, e não só prédios públicos.

Para que todas as ajudas sejam concretizadas serão necessários laudos técnicos de cada caso que o prefeito ficou de providenciar. Após a reunião, a comitiva visitou os abrigos improvisados pelo governo municipal e distribuiu alimentos e kits com as famílias acolhidas.