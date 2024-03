Paulo Sérgio Cyrillo instalou gabinete de gerenciamento de crise na última sexta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/03/2024 13:56

Bom Jesus do Itabapoana – Com 530 desabrigados e 500 desalojados até agora, o município de Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro está em situação de calamidade, atingido pelo temporal, desde à tarde de sexta-feira. Mas, neste domingo (24) a chuva deu uma trégua.Um gabinete de gerenciamento de crise toma todas as providências, tendo à frente o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

A Secretaria de Assistência Social distribui refeições para os atingidos que estão em abrigos providenciados pelo governo municipal, que intensificou as ações emergenciais, atendendo às demandas imediatas das famílias afetadas pelas enchentes. O prefeito já entrou em contato com o governador Cláudio Castro, que prometeu ajuda.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (As com) da prefeitura, apesar do volume de água ter sido muito grande, não há registro de nenhum ferido e a solidariedade humana prevalece: “Com a colaboração de voluntários e apoio logístico, as equipes da Secretaria de Assistência Social conseguem socorrer e entregar quentinhas às pessoas de diferentes pontos da cidade” resume a Ascom.

A expectativa é de que o tempo melhore nesta segunda-feira (25). O gabinete para gerenciar a crise já cuida da estratégia com foco nas famílias que terão de retornar às casas. Segundo a Ascom, a iniciativa visa coordenar ações para mitigar os impactos, garantindo a segurança e o bem-estar dos munícipes.

MANTIDO O ALERTA - “A Defesa Civil municipal e as demais secretarias estão de prontidão para qualquer tipo de acontecimento”, aponta a assessoria explicando que o órgão manterá todas as equipes mobilizadas e se preveniu para o caso de falta de energia elétrica e comunicações na cidade: “Os responsáveis têm radiocomunicadores de longo alcance”, resume.

Até que a situação fique totalmente normalizada, caso haja apagão o gabinete passa a funcionar na Casa de Saúde da Famesc, prédio equipado com gerador. O gabinete foi instalado na última sexta-feira por Paulo Sérgio Cyrillo e é composto pelas secretarias de Obras, Transportes e Serviços Públicos; Assistência e Social e Habitação; e Meio Ambiente, Agricultura Recursos Hídricos, além da de Segurança Pública e Defesa Civil.

A orientação para caso de emergência é acionar a Defesa Civil municipal, pelo telefone 3831-1403, ou Corpo de Bombeiros, 193. Embora a tendência seja a chuva cessar neste início de semana, o gabinete mantém o alerta: ”Fique longe dos cursos d’água, de barrancos e não toque em fios elétricos caídos ou qualquer objeto que esteja em contato com eles”.