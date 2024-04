Em algumas localidades mais atingidas, a desobstrução de estradas está sendo priorizada - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/04/2024 18:04

Bom Jesus do Itabapoana – As fortes chuvas causaram muitos estragos em Bom Jesus do Itabapoana, um dos municípios mais afetados da região noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Mas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, os reparos já estão sendo feitos.

Por determinação do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, as ações acontecem em vários pontos, principalmente nas estradas vicinais, parte delas interditadas; porém já em processo de desobstrução. Em alguns casos, os trabalhos estão próximos de serem concluídos.

As ações mais avançadas acontecem nas localidades de Carabuçu - Serra do Jacó (desobstrução de barreiras); Serrinha (desobstrução de estrada e pontes); Serra do Tardem (barreiras); Pirapetinga - Bonito, Pedra Branca - (barreiras); Barra do Pirapetinga (barreiras); Soledade (barreiras); Bom Jardim - Cachoeira e Batalha - (desobstrução de barreiras e pontes).

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, nos distritos de Usina Santa Maria e Usina Santa Isabel, foi realizada limpeza de logradouros: “Houve também participação de servidores e máquinas no Programa Limpa Rio, com a desobstrução de bueiro e limpeza de ruas em áreas urbanas. O Limpa Rio também atuou na desobstrução de córregos no bairro Asa Branca e no distrito da Serrinha”, resume.