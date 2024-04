Equipes retiraram lama, entulho e lixo em vários bairros e em seguida lavaram as ruas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/04/2024 21:38 | Atualizado 15/04/2024 21:45

Bom Jesus do Itabapoana – Com a primeira parte da liberação de ruas e avenidas afetadas pelas fortes chuvas do final de março concluída, as Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) inicia reparos nos calçamentos.

Por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, o governo municipal também está realizando o cadastramento das famílias que foram atingidas. Na fase inicial dos serviços em vias públicas, as equipe realizaram limpeza, retirando lama, entulho e lixo em vários bairros.

Agora, segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, está sendo realizada recuperação do pavimento das vias, visando possibilitar a volta da normalidade do tráfego de veículos e pedestres nas ruas da cidade. “As equipes da secretaria atuam em turnos para que o trabalho não seja interrompido”, resume.

Quanto ao cadastramento das famílias, a Assistência Social informa que não há prazo para encerramento; o atendimento é feito por bairros e distritos. Está definido que os trabalhos serão finalizados somente depois que todos os cidadãos atingidos pelas chuvas forem atendidos.

DOCUMENTAÇÃO - As orientações podem ser obtidas nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Mas a Ascom adianta que são exigidos RG; CPF; título de eleitor; comprovante de renda (carteira de trabalho digital, auto declaração para quem é autônomo ou não possui carteira assinada ou contra cheque); e comprovante de residência.

Também devem ser apresentados os documentos acima do cônjuge. “Para os demais integrantes da família, no caso de crianças e adolescentes, jovens, adultos ou idosos, qualquer documento que possa ser usado para identificar esta pessoa (certidão de nascimento, RG, CPF, etc.). Os integrantes da família que possuem renda devem apresentar comprovante ou auto declaração; é necessário saber o ano e o nome da escola das pessoas que estudam”, conclui a Ascom.

Quem perdeu os documentos nas chuvas está sendo orientado a procurar as equipes do Cras para fazer o cadastro. Nos casos de pessoas acamadas, com problemas de saúde, idosas, com deficiência, com dificuldades de locomoção, é só comunicar que a Assistência Social programará visita domiciliar para efetuar o cadastro.