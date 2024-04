A produção de leite é um dos pontos marcantes do setor agrícola de Bom Jesus - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/04/2024 19:45

Bom Jesus do Itabapoana – A produção agropecuária do noroeste do Estado do Rio de Janeiro tem marcas apontadas como fortes na bovinocultura de corte e leite, cafeicultura (cafés especiais), alguns produtores de olericultura, fruticultura e produção de ovos caipira. Um dos grandes produtores é Bom Jesus do Itabapoana, onde as agroindústrias e o turismo realizam um papel fundamental na transformação destes produtos.

A avaliação é do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, que considera fundamentais no processo de desenvolvimento agrícola as parcerias do município com Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) , Fundação Instituo de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) e Defesa Agropecuária, para atendimento junto ao produtor.

O prefeito também aposta na importância do Laboratório de Análises de Solo e Foliar, inaugurado recentemente em Itaperuna, como um marco significativo para a agricultura do norte e noroeste fluminense, em especial para Bom Jesus.

“É comum que muitos agricultores façam a adubação de suas culturas sem a realização da análise do solo”, observa Cyrillo ressalvando: “Por mais que seja uma prática habitual, o correto é sempre planejar e realizar a adubação a partir das características do solo e das necessidades da planta”.

Na opinião do prefeito, o novo laboratório desempenhará um papel crucial no desenvolvimento agrícola em várias frentes: “Estará contribuindo significativamente para aumentar a eficiência, sustentabilidade e rentabilidade da agricultura, até porque, temos um cenário de restrição de terras e limitação de insumos, como água, fertilizantes e químicos”.

Outro fator apontado por Cyrillo para o qual o laboratório poderá contribuir para ser avaliado é a mudança climática na região é considerada agressiva e impacta toda a lógica de operação agrícola. O clima, pragas, falta de mão de obra e estradas estão entre os problemas mais citados pelos produtores.

Cyrillo concorda e reforça: “As Estradas facilitam o escoamento da produção, por isso o foco do nosso governo na recuperação das estradas vicinais”. Ele aposta na força da força do setor agrícola como fundamental na arrancada do desenvolvimento e enumera alguns projetos desenvolvidos em Bom Jesus.

Plantio de Cana e Capim é programado para enfrentamento do período de estiagem. Há também Águas de Bom Jesus (incentivo da cadeia produtiva do café) e recuperação de estradas. São destaques ainda nesta gestão as parcerias garantindo cursos para produtores, dias de campo e vários outros eventos”, acentua o prefeito.

LABORATÓRIO - A unidade destacada por Cyrillo foi inaugurada no último dia 12, em Itaperuna, por iniciativa do deputado estadual Jair Bittencourt, conforme O Dia noticiou. É considerado o mais moderno do estado e evitará que produtores rurais de Bom Jesus e outros municípios próximos continuem enviando amostras para análise em cidades distantes.

A unidade tem capacidade para realizar até 200 análises por mês; além da possibilidade de impulsionar a produtividade, poderá melhorar a vida de mais de 60 mil agricultores e pecuaristas da região. Na avaliação de Bittencourt, trata-se do maior e melhor Laboratório de Solos do Estado do Rio de Janeiro.

“O laboratório representa uma virada de jogo para a agricultura do estado, que é predominantemente urbano e caracterizado por uma topografia acidentada e dimensões reduzidas”, assinala o parlamentar enfatizando: “O investimento em tecnologia e o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis são essenciais para enfrentar esses desafios e aumentar o valor agregado do setor”.