Os caros alugados pela Saúde já foram adesivados com a identidade visual do governo - Foto Ascom/Divulgação

Os caros alugados pela Saúde já foram adesivados com a identidade visual do governo Foto Ascom/Divulgação

Publicado 29/04/2024 19:46 | Atualizado 29/04/2024 20:07

Bom Jesus do Itabapoana – Cerca de um mês depois de ter sido afetado de forma drástica por fortes chuvas, com rastros de destruição em vários pontos e o governo municipal decretar situação de emergência, a Secretaria de Saúde anuncia o aluguel de 11 veículos para reforçar a frota, visando atender às demandas.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) se trata de uma necessidade. A justificativa é de que a secretaria teria sofrido prejuízo de cerca de R$ 2 milhões, causados pela enxurrada de março, com imóveis, materiais, equipamentos e 16 veículos destruídos, gerando transtornos para atendimentos à população.

Não há informações sobre o valor do contrato de aluguel dos carros, que já foram adesivados com a identidade visual da prefeitura; mas, a secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, destaca que “as viagens que foram canceladas e tiveram que ser remarcadas já podem ser agendadas: “Os usuários que necessitam do serviço devem procurar o setor de transportes da secretaria”, orienta.

Diversos bairros e pontos da zona rural ainda passam pelo processo de recuperação dos estragos; centenas de famílias desalojadas e desabrigadas continuam recebendo ajuda da prefeitura, com cobertura do governo estadual que também contribui na recuperação das áreas destruídas.

SAQUE DO FGTS - A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar as datas para quem tenha direito ao “Saque Calamidade” do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) requerer o saque No caso de Bom Jesus, os detalhes podem ser conferidos no portal do governo municipal.

A emergência é liberada para os trabalhadores que vivem nas áreas afetadas; o prazo para solicitação termina no dia 26 de junho. Segundo a Caixa, o requerimento deve ser feito pelo próprio beneficiário por meio di aplicativo FGTS; o valor será creditado em conta indicada pelo solicitante, em qualquer instituição bancária.

Em nota postada no portal oficial, a Ascom aponta: “Caso um imóvel tenha sido atingido e não esteja na relação de áreas cadastradas, o proprietário deve procurar o setor municipal de Defesa Civil, para que seja inserido na lista; o local é Rua Expedicionário Paulo Moreira, 67, Centro. TEL. (22) 3831-1403”.