A ponte de ferro estava com o piso danificado e a secretaria fez um reparo geral Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/05/2024 12:20

Bom Jesus do Itabapoana – Os rastros de destruições causados pelos temporais de março em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) continuam sendo reparados pelo governo do município. A ponte de ferro do Mutum, próxima à Mata dos macacos, é um dos pontos; estradas da zona rural do também estão no cronograma.

A ponte é considerada essencial para o acesso a diversas propriedades rurais da região. Ela apresentava sinais de desgaste e deterioração, agravados pelas fortes chuvas, comprometendo a funcionalidade e colocando em risco aqueles que a utilizavam.

A reforma foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, que trocou tábuas danificadas no piso e executou outros reparos necessários para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura, explica a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura.

“Com a conclusão dos trabalhos, a ponte de ferro está restaurada e adequada para proporcionar acesso seguro e confiável aos usuários”, ressalta a Ascom apontando também diversos serviços em estradas da zona rural do município, concluídos nessa segunda-feira (12).

“A equipe responsável por manter as vias em condições de tráfego trabalhou na estrada de Aparecidinha, entre Calheiros e Arraial Novo; na ligação entre a igreja e a localidade de Argentinos e no atalho da igreja até a subida para o Cachoeirão”, resume a assessoria assinalando que as equipes já vinham atuando em outras demandas.

“A equipe responsável por manter as vias em condições de tráfego trabalha inclusive aos sábados”, pontua a Ascom enumerando limpeza e o ensaibramento de vários trechos da estrada que liga Rosal (3º distrito) à localidade de Monte Belo, além de Bom Jardim (10º distrito), com o apoio de cinco caminhões, uma retroescavadeira e uma motoniveladora (patrol).