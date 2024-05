Cyrillo assinou decreto na última sexta-feira, considerando também situação de emergência - Foto Divulgação

Publicado 27/05/2024 21:08 | Atualizado 27/05/2024 21:23

Bom Jesus do Itabapoana – As fortes chuvas de março causaram muitos estragos em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, levando, à época, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo a declarar situação de emergência nos pontos mais afetados. Ainda em conseqüência, o prefeito acaba de prorrogar os prazos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O prazo para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU, que antes era 30 de junho, é estendido a 31 de julho; enquanto as demais parcelas vencerão de agosto até novembro. O decreto prorrogando os prazos foi publicado na última sexta-feira (24) e adia também a data para quitação da Taxa de Vigilância, Controle e Fiscalização e de Alvará.

Na justifica, Cyrillo ratifica que “a decisão levando em conta os transtornos provocados pela inundação de imóveis residenciais, comerciais, industriais e de serviços devido aos desastres das chuvas intensas que atingiram o município em março passado”. O prefeito confirma, como outro fator, o decreto que declarou situação de emergência nas áreas do município atingidas pelas chuvas.

Com a medida o IPTU em cota única (com desconto de 10% sobre o valor lançado) pode ser pago até 31 de julho. No caso do parcelamento sem desconto, as parcelas passam a terem vencimentos nos dias 31 de julho, 30 de agosto, 30 de setembro, 31 de outubro e 29 de novembro. Todos os detalhes do decreto estão no portal da prefeitura.