Victor Pavan ressalta apoio do governo municipal para modernização no atendimento - Foto Divulgação

Victor Pavan ressalta apoio do governo municipal para modernização no atendimento Foto Divulgação

Publicado 18/05/2024 11:53 | Atualizado 18/05/2024 11:59

Bom Jesus do Itabapoana – Excelência da assistência em saúde é a proposta do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que atende à população de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) em parceria com o governo municipal. Na última quinta-feira (17), foi inaugurada uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 24 leitos, no segundo andar do novo prédio da hemodiálise.

O diretor do hospital, Victor Pavan, ressalta que o HSVP continua sendo referência na região Noroeste do estado do Rio de Janeiro; ele realça o que é propagado em rede social: “acreditamos na tecnologia de última geração, no alto padrão das equipes e na humanização do atendimento como recursos essenciais para um atendimento exemplar”.

Pavan ratifica que as instalações são constantemente modernizadas e os equipamentos acompanham os mais recentes avanços da medicina. Para a instalação da UTI, Pavan destaca apoios recebidos de deputados, senadores e do governo municipal.

Sem citar nomes de parlamentares, o diretor aponta que o prefeito Sérgio Cyrillo não tem medido esforços para ajudar: “Isso fez com que a instituição pudesse inaugurar cada andar deste prédio da hemodiálise. Seguimos demonstrando comprometimento com a saúde de toda a região noroeste fluminense”, enfatiza.

VÁRIOS CONVÊNIOS - O HSVP está localizado na Avenida Tenente José Teixeira, 473, centro e, além da região noroeste, atende também a municípios do Espírito Santo, como Bom Jesus do Norte, Apiacá e São José dos Calçados. A estrutura é classificada como “de ponta”; o Centro Cirúrgico possui equipamentos de última geração para anestesia e cirurgias de diferentes especialidades.

Entre os procedimentos estão cirurgias minimamente invasivas; robóticas; cardíacas; neurocirurgias; e transplantes. A média de procedimentos mensais no setor é 400. O Centro Cirúrgico está em processo de modernização, passando a contar com sete salas cirúrgicas, uma delas para cirurgia robótica; além de contar com tecnologia de fluorescência para as cirurgias de alta complexidade.