A caminhada "Faça Bonito" percorreu ruas do centro da cidade na segunda-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 31/05/2024 20:42 | Atualizado 31/05/2024 21:01

Bom Jesus do Itabapoana – Ao mesmo tempo em que se empenha na luta contra a fome, visando enfrentar a insegurança alimentar e nutricional de famílias carentes, a Secretaria de Assistência Social e Habitação (SMASH) de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) investe no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

No contexto do Maio Laranja (mês de combate à exploração sexual de menores), a SMASH realizou a caminhada “Faça Bonito”, quarta-feira (29), juntamente com as Secretarias de Saúde e de Educação, Esporte e Lazer; além dos Conselhos Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelar.

O evento envolveu estudantes da rede municipal, pais, responsáveis e pessoal da Secretaria de Educação. Todos se concentraram na Pracinha da Bíblia, de onde saíram para uma caminhada pelo centro da cidade, buscando conscientizar a sociedade sobre como combater e denunciar as práticas criminosas praticadas contra menores.

CONTRA A FOME – Quanto à luta contra fome, a Assistência Social cumpriu mais uma etapa mensal de distribuição de cestas básicas para famílias acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O programa foi criado por ocasião da pandemia de Covid-19, para quem vive em situação de vulnerabilidade social.

Para ter direito à cesta de alimentos a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) do município na faixa de pobreza e extrema pobreza; não receber nenhum benefício federal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial) ou estadual (Supera Rio); provar situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do Cras, devido às consequências da pandemia de Covid-19.

É necessário, ainda, parecer social da equipe técnica do Cras em conformidade com as Leis Municipais 1243 e 1244/2016, que preveem os benefícios emergenciais (por exemplo, vítimas das chuvas). Mais informações sobre o Bom Jesus na Luta contra a Fome podem ser obtidas, presencialmente, em qualquer núcleo do Cras, ou entrar em contato pelo Whatsapp: (22) 99951-6182.