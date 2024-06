O mutirão estava previsto desde o início de maio e foi realizado durante cinco dias, na última semana - Foto Ascom/Divulgação

O mutirão estava previsto desde o início de maio e foi realizado durante cinco dias, na última semana Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/06/2024 18:27 | Atualizado 13/06/2024 18:45

Bom Jesus do Itabapoana – Com proposta de facilitar o atendimento aos beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) e do Cartão Recomeçar, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) realizou um mutirão, chamado “SOS Chuvas”, entre os dias quatro e oito de junho.

Cerca de 500 usuários foram acolhidos e cadastrados pelos servidores. Tratam-se de famílias atingidas pelo desastre climático (chuva intensa) que aconteceu no município no mês de março e que ainda não estavam na relação de vítimas.

A ação também foi direcionada a usuários das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e do setor de habitação que moram na sede e nos distritos. Independente do mutirão, a secretaria mantém atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade

No início de maio, a secretaria havia anunciado o mutirão para cadastrar as famílias mais prejudicadas pelas fortes chuvas de março; inclusive, informou que o trabalho só irá terminar depois que todos os beneficiários forem atendidos.