O Cartão Recomeçar é um benefício do governo estadual para famílias atingidas por chuva Foto Divulgação

Publicado 03/07/2024 16:20

Bom Jesus do Itabapoana – Por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, o governo de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) está articulando, Palácio Guanabara, para que o Cartão Recomeçar seja liberado o mais rápido possível.

Segundo a secretária, Angélica Hullen, todos os procedimentos relacionados ao programa já foram realizados e a documentação enviada ao governo do Estado do Rio de Janeiro, a quem cabe estabelecer os critérios e os prazos para a distribuição dos recursos.

Os beneficiários são, especialmente, quem foi atingido pela chuva intensa de março. Angélica Hullen explica que o próximo passo é aguardar: “O Cartão Recomeçar é um benefício do governo estadual para mitigar os efeitos da chuva, que atingiu tantas famílias bonjesuenses”, ratifica a secretária.

No final da semana, a secretaria iniciou mais uma etapa (junho/2024 do Bom Jesus na Luta contra a Fome, ação que visa enfrentar a insegurança alimentar e nutricional agravada pela pandemia de Covid-19, por meio da distribuição de centenas de cestas básicas mensais, para famílias acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

O benefício é referente a junho e têm direito ao recebimento as famílias que estão inscritas no Cadastro Único em Bom Jesus, na faixa de pobreza e extrema pobreza; não recebem nenhum benefício federal ou estadual; estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do Cras; e tenham parecer social da equipe técnica do Cras.