Participantes puderam conhecer inovações para ajudar a desenvolver as empresas da região - Foto Divulgação

Participantes puderam conhecer inovações para ajudar a desenvolver as empresas da região Foto Divulgação

Publicado 15/07/2024 18:03

Bom Jesus do Itabapoana – Por iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), empresários de Bom Jesus do Itabapoana, juntamente com mais seis representantes de empresas do noroeste fluminense, participaram da Future Print, maior feira do segmento de gráfica, no final de semana, na Expo Center Norte, em São Paulo.

O objetivo foi promover negócios e relacionamento para o setor de comunicação visual, impressão digital, serigrafia e sublimação. Participaram cerca de 300 expositores, reunindo mais de 40 mil visitantes e 600 marcas. A comitiva da Firjan contou com 80 pessoas, sendo do noroeste, também, empresários de Italva, Miracema, Pádua, Aperibé, Itaocara e Itaperuna.

Os fluminenses puderam conhecer as últimas tendências do setor, em busca de inovações para o mercado da região. O presidente da Firjan Noroeste e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Noroeste (Sindgraf), José Magno Vargas Hoffmann, avalia que a feira apresentou uma série de novas possibilidades no mercado digital, como equipamentos de impressão de alta resolução que permitem baixas tiragens com um custo competitivo.

Outras mostras apontadas por Hoffmann são equipamentos para o setor promocional para impressão de copos, canetas, canecas e sandálias. “Essas ofertas estão se interiorizando, o que abrem uma gama de possibilidades de investimento no mercado da região”, acrescenta o presidente.

CONTEXTO MUNDIAL - Hoffmann estava acompanhado do vice-presidente da Regional e presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas do Noroeste (Sincronerj), Adão Patrício. Com base em relatório da Mordor Intelligente, a Firjan relata que a projeção de crescimento para o mercado de impressão digital, no contexto mundial, é de 6,59%, saindo do estimado US$ 33,43 bilhões em 2024, e atingindo cerca de US$ 45,93 bilhões até 2029.

“Em linha com essa tendência, cerca de 78% dos expositores costumam participar da Future Print para encontrar novos clientes”, realça a federação. A feira aconteceu do dia 10 a 13 de julho. Entre os cerca de 8º empresários da região, participaram associados do Sindgraf e Sincronerj.