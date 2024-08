José Magno defende que é urgente a instalação de um Distrito Industrial na região - Foto Assessoria/Divulgação

José Magno defende que é urgente a instalação de um Distrito Industrial na região Foto Assessoria/Divulgação

01/08/2024

Bom Jesus do Itabapoana – Com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, a plataforma Retratos Regionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) aponta Bom Jesus do Itabapoana entre os maiores geradores de emprego no primeiro semestre deste ano no Noroeste Fluminense.

Serviços e Indústria foram os setores que mais abriram vagas no período. De acordo com o levantamento, em junho, o município se destacou, juntamente com Itaperuna (o primeiro no ranking) e Santo Antônio de Pádua. tendo como principal atividade a construção de edifícios.

Embora Itaperuna apareça na ponta, no primeiro semestre, com 891 novas vagas abertas (374 no setor industrial), Bom Jesus apresenta números considerados bastante expressivos na segunda posição (234); enquanto Pádua registra 158, em ambos com destaque para o setor de Serviços, com, respectivamente, 215 e 96 novas oportunidades.

Itaperuna continua liderando em junho, com 117 novos empregos, principalmente no setor de Serviços (69); enquanto Bom Jesus mantém o segundo posto no ranking, com 32, além de 15 no setor de construção. A empregabilidade em alta no noroeste fluminense realça a necessidade da instalação de um Distrito Industrial na região.

O presidente da Firjan Noroeste, José Magno Vargas Hoffmann, relata: “A geração de empregos no setor reforça o que tanto falamos com as autoridades, em todas as oportunidades que temos: é urgente a instalação de um Distrito Industrial em Itaperuna, bem como as melhorias em infraestrutura”.