Encontro reuniu profissionais dos órgãos municipais de todo o estado, envolvidos em debate de temas técnicos - Foto Divulgação

Publicado 22/12/2025 16:12 | Atualizado 22/12/2025 16:12

Bom Jesus – Primeiro município do estado do Rio de Janeiro a implementar o Visa na Escola, Bom Jesus do Itabapoana desenvolve o programa no Instituto de Educação Éber Teixeira de Figueiredo. O lançamento aconteceu dia 21 de outubro, pela da superintendente da Vigilância Sanitária do Estado, Helen Keller Saraiva e Silva Barreto.

Sexta-feira (19), a Secretaria municipal de Saúde apresentou o projeto, durante o I Encontro do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, realizado no Auditório da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). A adesão bonjesuense foi reconhecida como uma iniciativa exitosa de educação em saúde no ambiente escolar.

A apresentação foi feita pelo coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, Otávio Rangel, evidenciando a importância das ações educativas e preventivas desenvolvidas pelo município junto à comunidade escolar. Ele explica que o Visa na Escola é um projeto-piloto que está sendo implantado em outras escolas do estado.

“Trata-se de uma iniciativa de saúde pública, que visa conscientizar crianças e jovens sobre hábitos saudáveis e cuidados diários, com foco na prevenção de doenças”, destaca Rangel realçando que a proposta tem parceria com secretarias municipais de Educação e com a UniFamesc em Bom Jesus.

São abordados temas como higiene, segurança alimentar, saúde bucal e a importância da vacinação, levando conhecimento de forma educativa e divertida para o ambiente escolar. O tema do encontro de sexta-feira (Vivendo a Visa) resumiu troca de experiências e estabeleceu parcerias para o fortalecimento do sistema.