Encontro reuniu profissionais dos órgãos municipais de todo o estado, envolvidos em debate de temas técnicos Foto Divulgação
Pioneiro no projeto Visa na Escola, Bom Jesus se destaca em encontro estadual
Lançamento no município aconteceu em outubro; Encontro do Sistema Estadual de Vigilância foi realizado sexta-feira no Rio
Mutirão cadastra as pessoas portadoras de doenças ocultas para identificação
Ação será desenvolvida pela Secretara de Assistência Social e a de Saúde, a partir desta terça-feira, até sexta, na Casa dos Conselhos
Reforma geral entra na fase final no Tiro de Guerra, em Bom Jesus do Itabapona
Unidade está subordinado à 1ª Região Militar; é administrada de forma compartilhada pelo governo municipal e Exército
Valorização é tema de proposta para o servidor público de Bom Jesus
Palestrantes abordaram temas com foco no atendimento ao público, comunicação, segurança no trabalho e psicológica
Acesso a benefício é debatido em evento por conta do Dia da Pessoa Idosa
Seminário aconteceu quarta-feira em Bom Jesus do Itabapoana, com o tema ‘Desafios e Direitos dos Idosos no Acesso ao BPC’
Sistema estadual de monitoramento visa ampliar fiscalização ambiental
Medida é adotada por Bom Jesus do Itabapoana, através de adesão aos programas Olho Verde e Fumaça Zero, do governo do Estado
