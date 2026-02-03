No odontomóvel são realizados procedimentos de higiene oral e distribuído kits contendo material de higiene bucal - Foto Divulgação

No odontomóvel são realizados procedimentos de higiene oral e distribuído kits contendo material de higiene bucal Foto Divulgação

Publicado 03/02/2026 18:04

Bom Jesus - População em situação de rua recebe atenção especial do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Saúde. As ações fazem parte do Programa Consultório na Rua, destinado ao atendimento direto do público alvo, com serviço de forma itinerante, percorrendo diferentes pontos do município.

O programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde e a implantação no município aconteceu no último dia 28, como parte das estratégias de fortalecimento da atenção básica e da promoção da “saúde para todos” no município. Os serviços foram prestados na Rodoviária Municipal e em outras áreas com maior incidência da população em situação de rua.

A equipe multiprofissional é composta por enfermeiros; técnicos de enfermagem; médico; psicólogo; assistente social; cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal (ASB). No lançamento eles ofereceram atendimento multidisciplinar, orientações e acolhimento, com foco na promoção, prevenção e proteção da saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a iniciativa também contou com o apoio do serviço social e da Guarda Civil Municipal, garantindo segurança e suporte durante os atendimentos: “A atividade integra o processo de implantação do programa em Bom Jesus destinado ao atendimento direto de pessoas em situação de rua”.

ODONTOMÓVEL - De forma itinerante, a estrutura percorre diferentes pontos do município: “O fluxo de atendimento prevê triagem inicial realizada pela enfermagem, seguida de avaliação médica, com prescrição e entrega imediata de medicamentos no próprio consultório móvel. Na sequência, os pacientes serão encaminhados ao odontomóvel”, explica.

No odontomóvel, são realizados procedimentos de higiene oral e distribuído kits contendo escova, pasta e fio dental, possibilitando a continuidade dos cuidados mesmo em situação de vulnerabilidade: “Além disso, a atuação do psicólogo permitirá a articulação com a rede de saúde mental, especialmente nos casos relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas”.

A Ascom enfatiza que o programa compõe a proposta do governo de investir em saúde de qualidade para todos: “O trabalho da assistente social é fundamental para o encaminhamento de demandas sociais, como emissão de documentos, busca ativa de familiares e integração com os serviços da rede de assistência social do município”, realça.