O volume intenso de precipitação comprometeu a estrutura das manilhas instaladas no distrito de Rosal - Foto Divulgação

O volume intenso de precipitação comprometeu a estrutura das manilhas instaladas no distrito de Rosal Foto Divulgação

Publicado 27/02/2026 18:06

Bom Jesus – O noroeste do estado do Rio de Janeiro padece com as fortes chuvas . Vários municípios estão com ruas alagadas, famílias atingidas e rios e lagos transbordando. Um deles é Bom Jesus do Itabapoana, onde o governo municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Sustentabilidade, está realizando intervenções para reparar os estragos.

Também, as Secretarias de Ordem Pública e Defesa Civil; Obras, Infraestrutura e Serviços; Assistência Social e Habitação; Agricultura e Sustentabilidade estão integradas. As equipes prestam atendimentos à população, realizam vistorias técnicas nas áreas afetadas e adotam medidas emergenciais necessárias para minimizar os impactos causados pelo volume de água.

O secretário de Agricultura, Alex Pires, aponta que na estrada que liga o distrito de Pirapetinga à localidade de Arraial Novo o volume intenso de precipitação comprometeu a estrutura das manilhas instaladas na via, ocasionando a abertura de uma cratera, que interrompeu parcialmente o tráfego de veículos no trecho.

“Logo que tomou conhecimento da situação, a secretaria deslocou uma equipe técnica ao local para avaliação dos danos e adoção das medidas necessárias”, afirma Pires relatando que a atuação emergencial contou com instalação de novas manilhas e garantiu a liberação da passagem em tempo hábil.

O secretário assinala que o restabelecimento do tráfego assegurou a mobilidade dos moradores e produtores rurais que utilizam a estrada diariamente: “Seguiremos monitorando as condições da via e adotando as providências complementares para reforço estrutural do trecho afetado”.

A estratégia é todas as secretarias continuarem mobilizadas, com o objetivo de prevenir novos transtornos, especialmente em períodos de chuvas intensas. A situação é mais preocupante no distrito de Rosal, com inúmeros pontos alagados e inundados.

Desde as primeiras horas de quarta-feira (15), as equipes acompanham de perto a situação, oferecendo suporte às famílias atingidas e monitorando os pontos críticos, onde estão sendo realizados serviços de limpeza; as famílias impactadas pelas chuvas recebem atenção especial.