O volume intenso de precipitação comprometeu a estrutura das manilhas instaladas no distrito de Rosal Foto Divulgação
Chuvas intensas no noroeste do estado castigam município de Bom Jesus
Governo municipal mobiliza secretarias para realização de intervenções, com objetivo de reparar os estragos
Consultório na Rua reforça as ações de "saúde para todos" em Bom Jesus
Programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde; acontece no município focado na população em situação de rua
Pioneiro no projeto Visa na Escola, Bom Jesus se destaca em encontro estadual
Lançamento no município aconteceu em outubro; Encontro do Sistema Estadual de Vigilância foi realizado sexta-feira no Rio
Mutirão cadastra as pessoas portadoras de doenças ocultas para identificação
Ação será desenvolvida pela Secretara de Assistência Social e a de Saúde, a partir desta terça-feira, até sexta, na Casa dos Conselhos
Reforma geral entra na fase final no Tiro de Guerra, em Bom Jesus do Itabapona
Unidade está subordinado à 1ª Região Militar; é administrada de forma compartilhada pelo governo municipal e Exército
Valorização é tema de proposta para o servidor público de Bom Jesus
Palestrantes abordaram temas com foco no atendimento ao público, comunicação, segurança no trabalho e psicológica
