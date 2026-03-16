A definição do convênio aconteceu nesta segunda-feira, durante reunião na Secretaria de Estado de Ambiente - Foto Divulgação

A definição do convênio aconteceu nesta segunda-feira, durante reunião na Secretaria de Estado de Ambiente Foto Divulgação

Publicado 16/03/2026 21:04

Bom Jesus/Região – A destinação adequada de resíduos urbanos a aterros sanitários está sendo articulada em quatro municípios do noroeste do estado do Rio de Janeiro (Bom Jesus do Itabapoana, Miracema, Natividade e Porciúncula) e um da região norte (São Fidelis), por meio de convênio com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (16) pela Seas, destacando que o valor soma R$ 3.523.812,96 – recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). A iniciativa faz parte do Programa Compra do Lixo Tratado e visa a adequação dos municípios às políticas ambientais após encerramento dos antigos lixões.

O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, comenta que o incentivo à destinação correta de resíduos é uma prioridade para a secretaria, cidadãos e gestores ambientais: “Ações como esta fortalecem também o desenvolvimento econômico na esfera pública e a cooperação das diversas esferas do funcionalismo público”.

Rossi enfatiza que a cooperação institucional fortalecerá a capacidade técnica das administrações municipais e contribuirá para a melhoria das condições ambientais, sanitárias e socioeconômicas da população fluminense, consolidando uma agenda de desenvolvimento regional sustentável. Ele pontua que a proposta está alinhada à Política Estadual de Resíduos Sólidos.

O secretário acrescenta que condiz também com as diretrizes e estratégias do Programa Pacto pelo Saneamento, “estabelecido pelo Decreto Estadual 42.930/2011 e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), que traz a gestão regionalizada e a recuperação de custos como instrumentos imprescindíveis para a sustentabilidade no manejo dos resíduos sólidos urbanos”.