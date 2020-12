Para o vice-presidente da República, a prisão de Crivella não afeta o governo de Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 12:54

Apoiado por Bolsonaro nas eleições deste ano, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso na manhã desta terça-feira (22) . A ação fez parte de operação do MPRJ e da Polícia Civil, em um desdobramento da investigação do suposto "QG da Propina" na Prefeitura da cidade. Questionado sobre o assunto por jornalistas em Brasília, o vice-presidente da República Hamilton Mourão desconversou e negou que isso tenha impactado o governo. As informações são do portal “R7”.

“Isso aí é investigação policial, segue o baile aí, investigação, acabou. Pro governo não tem impacto nenhum. Não tem nada a ver com a gente. Zero impacto. A gente apoia tanta candidatura aí. Tem nada a ver”, afirmou Mourão.

Apesar do apoio do presidente da República, no entanto, Crivella acabou perdendo as eleições de 2020 para o ex-prefeito do município, Eduardo Paes (DEM). Ele cumpria seus últimos dias na Prefeitura do Rio quando foi preso.