Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos). Globo/João Cotta Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 07:44 | Atualizado 22/12/2020 08:57

Rio - Marcelo Crivella, que foi preso na manhã desta terça-feira em operação do Ministério Público e da Polícia Civil , acabou virando alvo da própria profecia que fez para Eduardo Paes. Nas redes sociais, os internautas relembraram o último debate da eleição para prefeito do Rio, na TV Globo, que Crivella repetiu diversas vezes que Paes seria preso por corrupção caso fosse eleito.

fotogaleria

Publicidade

"Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com coração partido", afirmou Crivella no primeiro bloco do debate.

Crivella, que falava o tempo todo que Eduardo Paes seria preso, foi preso justamente pela operação da MP-RJ que o próprio Eduardo Paes disse que o prenderia. É isso que eu chamo de karma. pic.twitter.com/wrnKXpvMze — rodrigo (@poxarodss) December 22, 2020

Publicidade

Em outro momento, o prefeito preso nesta manhã também afirmou que já tinha disputado eleições com "pessoas do grupo do Eduardo" e eles foram presos.

"Eu já disputei eleições contra pessoas do grupo do Eduardo, como o Sergio Cabral e Pezão, e eles ganharam. Mas ganharam mesmo? Eles foram presos. Vai ser a mesma coisa com o Eduardo Paes, ele vai ser preso", alegou ele.

Publicidade

#CrivellaPreso e Dudu Paes tá como



(Em tempo: FORA EDUARDO PAES) pic.twitter.com/GwuFlEHuwW — Lis A Flor de Zíaca (@liscelino) December 22, 2020

Crivella foi preso em operação do MPRJ e da Polícia Civil, em um desdobramento da investigação do suposto "QG da Propina" na Prefeitura do Rio. Além do prefeito, foram presos o empresário Rafael Alves, apontado como líder do esquema criminoso, delegado Fernando Moraes e o ex-tesoureiro de Crivella Mauro Macedo. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da ação. O delegado Fernando Moraes foi citado em uma conversa entre o ex-senador Eduardo Lopes e o empresário Rafael Alves.

Publicidade

Confira a repercussão nas redes:

Imaginem o café da manhã do @eduardopaes_ hoje. Será que estava animado? pic.twitter.com/tr8kzvMSwh — Fábio Fabato (@Fabato) December 22, 2020

Publicidade

Eduardo Paes deve estar como pic.twitter.com/eWjJK7iaB5 — CALAZÃES (@CalazaesMusic) December 22, 2020