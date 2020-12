Marcelo Crivella e Rafael Alves Reprodução / MP

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 09:19 | Atualizado 22/12/2020 11:25

Rio - Na operação do Ministério Público com a Polícia Civil, na manhã desta terça-feira, além do prefeito do Rio, Marcello Crivella (Republicanos) , mais seis pessoas também foram presas apontadas no envolvimento do esquema de corrupção, conhecido como "QG da Propina". O empresário Rafael Alves; o ex-tesoureiro de Crivella, Mauro Macedo; o ex-delegado Fernando Moraes; o ex-deputado Eduardo Lopes e os empresários Cristiano Stocler e Adenor Gonçalves também foram alvos.

fotogaleria

Publicidade

Rafael Alves

Rafael Alves é empresário e apontado pelo Ministério Público como um dos líderes do "QG da Propina" dentro da Prefeitura do Rio. Ele também teria sido o responsável, segundo o MP, por introduzir o empresário José Antônio Soares Pereira Júnior, JR Pereira, na administração pública municipal. JR é dono da Rio Motorpark, companhia que foi declarada vencedora (e única a concorrer) na licitação para a polêmica construção de um autódromo na região de Deodoro, Zona Oeste do Rio.

Publicidade

Leia Mais: Rafael Alves influenciou na licitação do Autódromo de Deodoro

Alves é filiado ao partido do prefeito, Republicanos, e em 2016 ele foi pré-candidato à prefeitura de Angra em 2016.

Publicidade

Mauro Macedo

Mauro Macedo é ex-tesoureiro e atuou junto a Crivella nas campanhas de 2004 à prefeitura e de 2010 ao Senado. Ele chegou a ser denunciado que teria recebido doações não declaradas de R$ 450 mil da Fetranspor, entre os anos de 2010 e 2012.

Publicidade

Fernando Morais

Fernando Morais é delegado aposentado e ex-chefe da Divisão Anti-Sequestro (DAS) da Polícia Civil. Ele foi vereador pelo MDB e durante o governo Pezão, em 2019, ocupou o cargo de conselheiro da Agetransp.

Publicidade

Na ação desta terça-feira, ele foi levado para a Polinter, por estar com sintomas de covid-19.

Publicidade

Eduardo Lopes

O ex-senador Eduardo Lopes também teve o mandato de prisão expedido, mas ele não foi encontrado em sua casa no Rio de Janeiro. Segundo informações, ele teria se mudado para Belém e deve se apresentar à polícia. Ele foi senador do Rio pelo mesmo partido de Crivella e era suplente de Marcelo Crivella. Ele também foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governo Witzel.

Publicidade

Os outros dois presos são Cristiano Stockler, que é empresário da área de seguros e Adenor Gonçalves dos Santos também é empresário. Adenor foi levado para a Polinter, assim como Fernando Morais, por apresentar sintomas da covid-19.