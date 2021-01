Enem Reprodução/Internet

Publicado 17/01/2021 10:26

Rio - O primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2020 acontece neste domingo, com isso candidatos relataram dificuldades para acessar a Página do Participante, do Inep. O Enem, que estava previsto para ocorrer em novembro de 2020, mas por conta da pandemia da covid-19 foi remarcado, tem 5,7 milhões de inscritos. As provas na versão impressa acontecem em 17 e 24 de janeiro e a versão digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.



Nas redes sociais, os estudantes relataram instabilidade no acesso a página. Diversos estudantes afirmaram estar tendo dificuldades, desde sábado, para entrar no site e acessar o local de prova.



"Alguém mais não conseguiu acessar a pagina de participante do Enem?", questionou uma candidata. "A página do participante NÃO FUNCIONA

E o Inep simplesmente não responde, não dá nenhuma satisfação", desabafou outra.



"Tá dando erro na página do participante do Enem", contou outra nas redes.

Procurado pelo DIA sobre as instabilidades no sistema, o Inep informou que a "Página do Participante está recebendo a documentação de diagnóstico de COVID-19 com normalidade". O instituto também informou que os participantes diagnosticados com a doença podem registrar a situação pelo telefone: 0800 616161.

Quem for diagnosticado com covid-19, ou apresentar sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até o momento do exame, não deverá comparecer ao local de prova. Esses estudantes terão direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Apesar da resposta do Inep, alguns inscritos relataram que ainda não conseguiram registrar a solicitação para remarcação da prova.

"Como se vocês não atendem esse telefone e se na página do participante não tem onde fazer mais nada??? Estou a 55 minutos ouvindo a mesma mensagem automática nessa por* de número de vocês", relatou uma.

"Não consegui fazer a solicitação pra remarcar a data da minha prova do Enem", contou uma.

Medidas de segurança

O Inep divulgou medidas de prevenção a covid-19 que devem ser seguidas por todos os candidatos. Segundo o instituto, o número de salas para a aplicação de provas foi ampliado em todo o país. O horário de abertura de portões também foi antecipado para às 11h30 para evitar aglomerações.

Além disso, o uso de máscaras para candidatos e aplicadores é obrigatório e os locais de prova e salas precisam disponibilizar álcool em gel.

Confira alguma das medidas:



- Identificação dos candidatos do lado de fora das salas para evitar aglomeração;

- Número reduzido de candidatos nas salas de prova;

- Recomendação que o candidato leve máscaras reservas para trocar



Estudantes pedem adiamento da prova

Segundo os inscritos no exame, não há condições seguras para a realização da prova . Apesar dos pedidos para o adiamento das provas, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, manteve a data.

A estudante do Colégio Jean Piaget Ana Beatriz Peixoto da Silva, de 17 anos, pretende cursar Biologia Marinha na UFRJ e vai prestar o Enem 2020. Ela está de acordo com o adiamento. "São milhões de estudantes que estarão expostos a essa pandemia pela qual estamos passando, prejudicando todo o país. Além disso, o sistema de saúde de muitos locais está à beira do colapso, como aqui mesmo no Rio de Janeiro, não havendo condições para lidar com as possíveis consequências da realização da prova", alertou a moradora de Laranjal, São Gonçalo.

Para ela, além da exposição ao vírus, muitos jovens não tiveram o devido preparo para a realização do Enem. "Minha escola ofereceu o estudo a distância em meio a quarentena e sempre nos preparou muito para vestibulares como o Enem. Também optei por um pré-vestibular online para um complemento nos meus estudos, mas não me sinto completamente preparada, porque claro e evidente que, como eu, muitos estão com o psicológico abalado, e não tiveram acesso à educação como eu pude ter", afirmou a gonçalense, que deseja cursar biologia marinha na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Matheus Abreu, de 17 anos, está se preparando para cursar Medicina na UFRJ. Ele contou que o colégio onde estuda só começou as aulas à distância em outubro. "Tive que estudar sozinho no meio de uma pandemia, e meu pai ficou desempregado. Foi muito complicado. Me sinto totalmente perdido e despreparado".

O jovem diz que "o Inep está sendo totalmente irresponsável aplicando o Enem em um dos momentos mais tensos da pandemia causada pelo covid-19".