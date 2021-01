Caminhões de oxigênio da Venezuela chegam a Manaus AFP

Publicado 20/01/2021 11:24

Por volta de 21h40 desta terça-feira (19), caminhões com mais de 100 mil m³ de oxigênio enviados pelo governo da Venezuela chegaram à capital do Amazonas. Os primeiros veículos deixaram, no sábado (16), da cidade de Puerto Ordaz, passaram por Pacaraima e Boa Vista (RR) e entraram na cidade através da BR-174.

O sistema de saúde do estado entrou em colapso por conta do aumento recorde de internações pela covid-19. Manaus vem sofrendo desde a semana passada com a falta de oxigênio nos hospitais e mais de 100 pacientes com Covid foram transferidos para outros estados para continuarem o tratamento.

O estado do Amazonas deu início a vacinação contra o novo coronavírus nessa segunda (18). O estado recebeu 282 mil doses da CoronaVac, através do Ministério da Saúde.

Na última sexta-feira (15), o governo da Venezuela anunciou que ria fornecer ao estado do Amazonas o oxigênio disponível no país. O carregamento foi levado à sede da White Martins, empresa que fornece o insumo para o Estado.

Atualmente, o consumo diário de oxigênio no Amazonas é de 76 mil m³. A capacidade de entrega das empresas fornecedoras do produto tem sido de 28.200 m³/dia e o déficit é de 48.300m³/dia.