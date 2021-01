Exército 'pinta' máscaras digitais em soldados em treinamento Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 10:50

As redes sociais bombaram nessa sexta (22) com as fotos de militares do Exército em um curso na Marinha do Brasil. Diversas fotos do grupo do exército foram postadas e o que mais chamou a atenção foram as máscaras de proteção ao contágio da covid-19 desenhadas digitalmente nos rostos de alguns militares. As fotos, foram publicadas em novembro do ano passado, no site do Centro de Avaliações do Exército, e viralizaram inspirando alguns memes.

Em um deles, mostrou o registro do presidente Jair Bolsonaro e sua delegação em contato com jogadores do Flamengo. Ambos os grupos não utilizavam máscaras, mas com o apoio dos internautas, todos ficaram "protegidos" e receberam as máscaras digitais.

O humorista Falcão também entrou na brincadeira e fez a máscara digital em uma foto dele próprio comendo. Outros memes parodiavam militares em trabalhos nos quartéis, como durante atividades de manutenção. (Confira na galeria abaixo)

pic.twitter.com/eRqwHjPFbX Gente do céu, vocês viram o uso bacana que o exército brasileiro está fazendo no paint? Tô colando o link aqui para vocês não acharem que foi meu cachorro que fez isso. https://t.co/FwLTqHtJAy

— Elika Takimoto (@elikatakimoto) January 22, 2021