Publicado 25/01/2021 10:48 | Atualizado 25/01/2021 15:02

Curitiba - Dezenove pessoas morreram e ao menos 34 ficaram feridas após um acidente com um ônibus de turismo, que aconteceu na BR-376, em Guaratuba (PR), no litoral do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 8h30 desta segunda-feira (25).

O veículo tombou às margens da rodovia na altura do km 668, no trecho conhecido como Curva da Santa. Sete pessoas estão em estado grave, além das mortes já confirmadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O ônibus pertencia à empresa de turismo TC Pires da Cruz e partiu na sexta-feira (22) de Belém (PA), com destino a Balneário Camboriú (SC). De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguiria para São José após a parada.

Em nota, a TC Pires da Cruz informou que o ônibus foi fretado por uma terceira pessoa, responsável pelo grupo, que também estava no veículo. Segundo os Bombeiros, estavam a bordo 53 passageiros e dois motoristas.

