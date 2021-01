Vacina contra a Covid-19 Divulgação

Publicado 28/01/2021 19:54

Alagoas - Uma técnica de enfermagem foi afastada depois de ter simulado a aplicação da vacina contra a covid-19 em uma idosa de 97 anos, em Maceió. Segundo reportagem do UOL, a aposentada foi na tarde desta quinta-feira a um dos pontos da campanha de vacinação, localizado no estacionamento do Pátio Shopping. Por lá, a idosa teve o braço esquerdo furado pela agulha, mas o líquido da vacina não foi injetado.

O UOL conta que, segundo a família da idosa, ela estava ansiosa para receber a vacina, pois está há dez meses sem receber visitas dos filhos e netos. Ela foi levada pela cuidadora para se vacinar contra a covid-19 por volta das 12h, e a responsável gravou um vídeo da suposta imunização para mostrar aos familiares da idosa.

O caso foi descoberto através dessa filmagem feita pela cuidadora da idosa, que mostrou para os familiares o líquido não sendo injetado. Por sua vez, eles entraram em contato com os responsáveis pela vacinação e, assim, a senhora conseguiu ser vacinada.



A técnica de enfermagem foi afastada pela prefeitura de Maceió. Foi aberto um procedimento administrativo para investigar o caso. O UOL afirmou que o Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE-AL) vai instaurar uma Notícia de Fato para apurar o ocorrido. O nome da técnica de enfermagem não foi divulgado.

