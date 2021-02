Nem todos os registros nos outros estados indicam que houve vínculo epidemiológico com o Amazonas Reprodução/ Internet

Publicado 16/02/2021

O Ministério da Saúde registrou, até o momento, 170 casos confirmados da nova variante do coronavírus, chamada de P.1 e inicialmente identificada em Manaus. Dentre esses, a grande maioria foi notificada no estado do Amazonas, com 110 casos. No entanto, nem todos os registros indicam que houve vínculo epidemiológico com o estado da Região Norte.

Além dos 110 casos do Amazonas, segundo levantamento do ministério, foram confirmados 11 no Pará, nove em São Paulo, sete em Roraima e três no Ceará. Dentre esses, estão infecções com e sem vínculo epidemiológico com o AM. A pasta não discriminou quantos não tiveram esse vínculo exatamente.

Também foram notificados 17 casos no Espírito Santo, dez na Paraíba, um no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina e também um no Piauí - todos esses importados do Amazonas.

A orientação do Ministério da Saúde é para que os estados ampliem o sequenciamento de rotina do coronavírus, além do contínuo fortalecimento das atividades de controle da Covid-19 e a investigação de casos. A pasta afirma que tem emitido comunicados sobre isso desde a primeira informação de possíveis casos de variantes da Covid-19.

Esse sequenciamento genético serve, justamente, para identificar e monitorar a circulação de uma variante diferente.