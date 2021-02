André Rios, advogado do deputado Daniel Silveira, fala com a imprensa na sede da PF, no Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 17/02/2021 11:13

Rio - O advogado do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), André Rios, afirmou, na manhã desta quarta-feira, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é uma "aberração jurídica", e que a prisão é "ilegal".

"Essa decisão da Suprema Corte deve ser emoldurada, porque não tem precedente na história brasileira, no ordenamento jurídico, uma prisão dessa magnitude", disse, em conversa com a imprensa em frente à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

"O deputado está bem tranquilo quanto aos seus posicionamentos. É uma prisão totalmente ilegal, é um capítulo nefasto na história do Brasil. Está criando um precedente perigoso", concluiu Rios.