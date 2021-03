Bolsonaro muda discurso sobre vacinas após pronunciamento de ex-presidente Reprodução TV

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:05 | Atualizado 10/03/2021 16:19

Rio - O presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso sobre as vacinas após pronunciamento do ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva na manhã desta quarta-feira (10). Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, para sanção de propostas que facilitam e aceleram a compra de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, Bolsonaro surgiu de máscara e defendeu os imunizantes. A nova fala de Bolsonaro vai contra o discurso que ele adotou desde o início da pandemia. O presidente já minimizou a Covid-19 a chamando de "gripizinha", além de criticar o isolamento social e recomendar medicamentos sem comprovação científica, como a hidroxicloroquina.

No evento, Bolsonaro também afirmou que a comitiva do governo foi a Israel tratar sobre os imunizantes. Entretanto, anteriormente o próprio governo divulgou que a comitiva estava viajando para pesquisar sobre um spray nasal que trataria o coronavírus, uma aposta que também ainda não tem eficácia comprovada.

Duras críticas

Na manhã desta quarta (10), Lula teceu duras críticas a forma como Bolsonaro escolheu lidar com a pandemia. Segundo o ex-presidente, ele irá tomar a vacina contra a Covid-19 e disse para o povo não escutar Bolsonaro.

"Na semana que vem, vou tomar minha vacina. E quero fazer propaganda para o povo brasileiro: não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Esse vírus, nesta noite, matou quase 2 mil pessoas. As mortes estão sendo naturalizadas. Mas eram mortes que, muitas delas, poderiam ser evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar”, declarou.