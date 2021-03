Emanuelle Gorski tinha 21 anos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:42 | Atualizado 12/03/2021 08:44

Uma estudante de Direito, de 21 anos, morreu atropelada enquanto andava de bicicleta em uma rodovia na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), na noite da última quarta-feira. Emanuelle Gorski gravou um vídeo com uma amiga minutos antes do acidente. Na filmagem, publicada pela vítima no Instagram Stories, Emanuelle agradeceu à amiga pelo passeio.

Ao portal G1, o pai da jovem, o médico Anthony Gorski, de 50 anos, contou que o motorista não fugiu do local do atropelamento e chamou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Uma médica também teria presenciado o acidente e ajudado nos primeiros socorros. A estudante foi levada para a Santa Casa "sedada, intubada e em estado gravíssimo".







Ela foi atendida na área vermelha da unidade de saúde, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde tentaram reverter o quadro, porém, sem sucesso. Em decorrência da gravidade dos ferimentos, ela faleceu às 22h50.