Em coletiva na quarta-feira, União dos Policiais do Brasil fez pronunciamento contra PEC Emergencial e medidas que afetam a carreira Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/03/2021 14:54 | Atualizado 12/03/2021 19:00

Rio de Janeiro - As medidas de austeridade defendidas pelo governo Jair Bolsonaro, como o congelamento de salários ( previsto na PEC Emergencial ), têm causado reação do funcionalismo do país, sobretudo das forças de segurança pública civil. Os agentes se dizem indignados e afirmam que, "independentemente de ideologia, na época do governo Lula recebiam um tratamento melhor".

"Com o sentimento de traição por parte do governo federal se espalhando entre os policiais, vários começam a fazer comparações entre o que foi feito no governo Lula, no qual tivemos valorização dos profissionais; e, o governo de agora, o qual, até hoje, segundo a percepção da maioria, só causou prejuízos", afirmou Tania Prado, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo (SINDPF SP) e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol).

Em coletiva de imprensa na quarta-feira, o grupo fez um pronunciamento contra as medidas estabelecidas no texto.

REFORMA ADMINISTRATIVA

A UPB também está convocando os policiais para uma carreata em Brasília, na quarta-feira, contra a reforma administrativa, e para uma mobilização no dia 22 de março, de 15h às 16h, em frente a cada uma das unidades de trabalho.