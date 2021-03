Policiais e demais agentes de Segurança fizeram pronunciamento na quarta em repúdio à PEC; hoje, delegados de PF fazem assembleia Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/03/2021 12:11

Após a aprovação da PEC Emergencial, a União dos Policiais do Brasil (UPB) dará continuidade ao movimento contra o arrocho no serviço público e intensificará as ações contra a reforma administrativa (PEC 32). A UPB está convocando as suas bases para uma carreata na quarta-feira (17) pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, às 14h, e para uma mobilização das forças de segurança pública civil no dia 22 de março, de 15h às 16h, em frente a cada uma das unidades de trabalho.

"A fim de deixar claro o descontentamento pelo tratamento injusto com o qual os profissionais de segurança pública civil, que mantiveram suas atividades durante toda a pandemia, vêm sendo tratados pelo governo federal, a UPB manterá sua mobilização, sobretudo ante ao novo desmonte que se avizinha qual seja: a reforma administrativa (PEC 32/20)", declara a União dos Policiais do Brasil em nota.

Os agentes se dizem indignados com o tratamento dispensado pelo governo. E enfatizam que, durante a tramitação da PEC Emergencial na Câmara, articularam "destaques supressivos com o objetivo de serem evitados outros danos mantidos no texto".

A UPB afirma que, "ao saber da real chance de êxito desses destaques, o governo federal, buscando garantir os votos necessários à aprovação da proposta sem outras supressões, anunciou a existência de um acordo e retirou mais uma das vedações, relacionada às promoções". E ressalta que jamais celebrou acordo com o governo, "sendo sequer chamada para negociação nesse sentido".

Mesmo com a retirada do dispositivo que impedia progressões funcionais e promoções, os policiais dizem que, no entanto, há indignação "com a forma desproporcional por meio da qual a proposta continua atingindo o serviço público, entre eles a área de segurança pública".

CONGELAMENTO POR 15 ANOS

"É de se afirmar que no Estado Democrático de Direito, alicerçado numa Constituição comprometida com a dignidade humana, o tratamento Estado versus cidadão deve ser recíproco, mormente aos policiais. É dever do Estado respeitar o policial nos seus direitos primários. Oportuno se faz agora que toda a categoria permaneça unida com firmeza e disciplina nessa jornada de luta, cujo alvo maior é bem servir à sociedade brasileira", finaliza.