24/03/2021

Brasília - No início da sessão desta quarta-feira (24), o ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, afirmou que a reunião com os chefes dos outros Poderes sobre o combate à Covid-19 foi positiva e que Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, comprometeu-se a ouvir os principais especialistas da área no Brasil para definir novas medidas a serem adotadas.



Na ocasião, Fux também disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é um "bom coadjuvante" e elogiou Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que comanda o Senado. O presidente do STF afirmou que indicará um integrante do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para participar do comitê especial criado para o enfrentamento da Covid-19.

Fux disse que, no encontro, todos se mostraram dispostos a ajudar Queiroga, além de afirmar que o novo ministro vai ouvir os principais especialistas do país para definir as novas ações. "O ministro da Saúde vai convocar pool da inteligência médica do país, enfim, a ciência será ouvida", afirmou.

No entanto, o ministro Luís Roberto Barroso ironizou a decisão. "Feliz de saber que com um ano de atraso e 300 mil mortos resolveram montar uma comissão de especialistas e médicos".