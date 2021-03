Por iG

Publicado 25/03/2021 12:29 | Atualizado 25/03/2021 12:35

Nesta quinta-feira (25), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), disse que o número de mortes pelo novo coronavírus “já ultrapassou o limite do bom senso”. Mourão ressalta que com um novo ministro da Saúde, as atenções agora são voltadas para tentar “diminuir a quantidade de gente contaminada”. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.“Agora, vamos enfrentar o que está aí e tentar de todas as formas diminuir a quantidade de gente contaminada e obviamente o número de óbitos, que já ultrapassou o limite do bom senso”, afirmou o general.

O vice-presidente ainda cita encontro marcado do presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira (24), em que se reuniria com os chefes dos três Poderes para elaborarem um plano de ação contra a proliferação da Covid-19 no país. O mês de março de 2021 se tornou o mais letal de toda pandemia, teve cerca de 45.733 mortes em decorrência do vírus.“Se tomou duas decisões em nível político estratégico. Uma, na área internacional, de aumentar nossa inserção e trabalho junto aos países que produzem insumos e vacina pra tentar acelerar a chegada desses insumos e vacinas no Brasil. A outra decisão é a criação desse comitê, que sinaliza um trabalho conjunto de todas as instituições que têm responsabilidade de debelar essa pandemia”, ressaltou o vice-presidente.Entre as tomadas de decisão, Bolsonaro divulgou a criação de um comitê para acompanhar o desenvolvimento da pandemia no Brasil. “Fizemos reunião com todos os líderes da República com a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. Resolvemos que será criada uma coordenação conjunta aos governadores. Da nossa parte, o comitê se reunirá toda semana para debater o combate ao coronavírus”, destacou Bolsonaro ao final da reunião de líderes.